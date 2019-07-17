Випускники магістратури 30 спеціальностей з 2020 складатимуть єдиний державний іспит

Кабінет Міністрів зобов'язав випускників магістратури 30 спеціальностей складати атестацію у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки з посиланням на рішення уряду, передають Українські Новини.

"Зараз ми, на жаль, не маємо надійного, стандартизованого інструменту, щоб "вимірити" якість освіти випускників на виході з університету, адже в кожній установі свій підхід до оцінки. Таким інструментом має стати єдиний державний кваліфікаційний іспит - ЕГКЕ, передбачений законом "Про вищу освіту". З наступного року ми почнемо цей іспит поступово впроваджувати. Підсумки ЕГКЕ дозволять об'єктивно оцінити результати навчання і професійної готовності випускників, так і результати освітньої діяльності університетів", - сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

За деякими спеціальностями іспит може проводитися у формі ЗНО.

Під новий іспит підпадають всі спеціальності галузей знань "Ветеринарна медицина", "охорона Здоров'я", "Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону", "Цивільна безпека", "Транспорт", а також спеціальності "Право", "Кібербезпека", "Атомна енергетика", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право".

До іспиту будуть допускати студентів, які не мають академічної заборгованості.

Якщо випускник не здасть з першого разу ЕГКЕ то його повинні відрахувати, але можуть відновити для одноразової повторної здачі іспиту.

Якщо ж і друга спроба буде невдалою, то відновитися можна буде для повторного навчання - не менше двох семестрів перед наступною здачею.

Як повідомляли Українські Новини, українські вузи обманом "затягували" абітурієнтів на контракт.

Також всі українські внз за результатами атестації поділять на 3 групи.