Генпрокуратура викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит і для вручення підозр

Генеральна прокуратура викликає голову Окружного адміністративного суду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит і для вручення підозр.\r\nПро це написала прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nВона повідомляє, що судді Павло Вовк, Євген Аблов, Іван Шепітко та Ігор Погрібніченка викликано до Генпрокуратури для вручення підозри і допиту 2 серпня 2019 на 14:00.\r\nСарган Також опублікувала фотографії повісток.\r\nЗгідно з повістками, вони звинувачуються в перевищенні службових повноважень, перешкоджання дій народного депутата і зловживанні владою.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.\r\nКрім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.