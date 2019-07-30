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30 липня 2019, вівторок, 20:18 20
Судова влада 2019-07-30T23:45:02+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит і для вручення

Генпрокуратура викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит і для вручення підозр

Генеральна прокуратура викликає голову Окружного адміністративного суду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит і для вручення підозр.

Про це написала прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Вона повідомляє, що судді Павло Вовк, Євген Аблов, Іван Шепітко та Ігор Погрібніченка викликано до Генпрокуратури для вручення підозри і допиту 2 серпня 2019 на 14:00.

Сарган Також опублікувала фотографії повісток.

Згідно з повістками, вони звинувачуються в перевищенні службових повноважень, перешкоджання дій народного депутата і зловживанні владою.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

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