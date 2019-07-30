ЦВК визнала перемогу на виборах ще 49 кандидатів у депутати: хто пройшов у Раду

Центральна виборча комісія (ЦВК), яка прийняла оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів, визнала обраними депутатами Верховної Ради ще 49 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в 49 одномандатних виборчих округах, визнавши обраними народними депутатами України", - сказано в ньому.

Обраними визнані: у Вінницькій області Максим Пашковський, Петро Юрчишин та Геннадій Вацак, в Дніпропетровській - Юрій Місягін, Олена Криворучкіна і Олександр Трухін.

У Донецькій області визнані обраними Федір Христенко і Олександр Ковальов, в Закарпатській області - Роберт Горват, в Запорізькій - Павло Мельник, в Івано-Франківській - Оксана Савчук, Зіновій Андрійович та Володимир Тимофійчук.

У Київській області обраним визнаний Микола Галушко, в Кіровоградській - Олександр Дануца, Олесь Довгий та Олег Воронько, в Луганській - Олександр Лукашов, у Львівській - Наталія Піпа, Микола Княжицький, Ярослав Рущишин і Андрій Кіт.

У Миколаївській області визнаний обраним Максим Дирдін, в Одеській - Артем Дмитрук та Олег Колєв, в Полтавській - Андрій Боблях і Анастасія Ляшенко, в Рівненській - Олександр Ковальчук, Віктор Мялік і Сергій Литвиненко.

У Сумській області обраними визнані Ігор Васильєв, Ігор Молоток, Максим Гузенко і Микола Задорожний, в Тернопільській - Іван Чайківський і Микола Люшняк.

У Харківській області визнані обраними Олександр Куницький, Олександр Фельдман, Дмитро Любота і Олександр Литвинов, в Херсонській - Ігор Колихаєв, в Черкаській - Любов Шпак, Сергій Нагорняк, в Чернігівській - Олег Семінський.

У київських округах визнані обраними: Олександр Юрченко, Леся Забуранна, Дмитро Гурін, Микола Тищенко та Анна Бондар.

Таким чином, всього ЦВК визнала обраними 84 з 199 депутатів, які перемогли в мажоритарних округах.

Згідно з Конституцією, депутати Ради не можуть мати іншого представницького мандата чи перебувати на державній службі, тому в разі виникнення обставин, які порушують ці вимоги, вони зобов'язані в 20-денний термін припинити таку діяльність (в іншому випадку обраний парламентарій не зможе бути зареєстрований ЦВК депутатом Ради) .

Після подання визнаним обраним парламентарієм заяви про складання несумісних з депутатським мандатом повноважень Центрвиборчком реєструє його.

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня ЦВК визнала обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Тим часом явка на вибори Ради становила менш як 50%.