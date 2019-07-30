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30 липня 2019, вівторок, 18:50 26
Політика 2019-07-30T21:30:03+03:00
Українські Новини
У Зеленського готують скасування мораторію на продаж землі до кінця 2019 року

У Зеленського готують скасування мораторію на продаж землі до кінця 2019 року

Заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук повідомив, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасовано до кінця 2019 року. Про це він розповів агентству Bloomberg.

"У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити в цьому році, це буде доволі складно", - сказав Гончарук.

За його словами, зараз Офіс президента проводить обговорення зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку землі. Так, найбільш ліберальна модель може сприяти збільшенню зростання економіки України більш ніж на 3 процентних пункту в рік, а сама консервативна - на 0,5 п. п.

"Ми шукаємо найменш болісну, але найбільш ефективну модель (відкриття ринку землі, - ред.)", - сказав Гончарук.

Також повідомляється, що у Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу.

Нагадаємо, радник Зеленського, колишній міністр економіки Айварас Абромавічус вже заявляв, що команда Володимира Зеленського виступає за скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Раніше Конституційний Суд відмовився оцінювати конституційність мораторію на продаж землі.

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