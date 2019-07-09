У Зеленского хотят пересмотреть мораторий на экспорт леса

Заместитель руководителя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук уверен, что мораторий на экспорт леса неэффективный и должен быть пересмотрен.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос Українських Новин.

"Идеология введения моратория на экспорт древесины была в том, чтобы прекратить незаконную рубку. Очевидно, что прекращения незаконной вырубки не произошло. Это значит, что эта мера не достигла той цели, для которой вводилась", - сказал он.

Гончарук также напомнил, что Европейский Союз считает Украину нарушившей положения соглашения об ассоциации введением моратория.

"Я не знаком с юридическими тонкостями и нюансами этого дела. Поэтому я бы не хотел своей позицией навредить позиции нашего правительства в ходе арбитражного рассмотрения. Скажу только, что существующая модель, в том числе мораторий, не решает проблем. Поэтому вопрос моратория точно открытый и мы точно будем комплексно пересматривать это решение", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Украина провела официальные консультации с ЕС по мораторию на экспорт леса.

Тем временем Государственное агентство лесных ресурсов оценивает наносимый государству ущерб от теневых схем в лесной отрасли в среднем в 2,2 млрд гривен в год.