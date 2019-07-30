Бойовик Цемах заперечує свою причетність до сбиття MH17

Колишній начальник протиповітряної оборони "Слов'янської бригади" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимир Цемах заперечує свою причетність до катастрофи літака Malaysia Airlines, збитого 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Про це Цемах сказав журналістам в Київському апеляційному суді, передають Українські Новини.

"Я тоді був поза містом (Сніжним і виконував певні завдання", - заявив екс-бойовик, зазначивши, що не причетний до катастрофи літака.

Цемах запевняє, що в інтерв'ю, яке він дав представнику російської партії "Родина" в 2015 році, він не говорив про свою причетність до збитого літака і транспортуванні ЗРК "Бук".

При цьому Цемах заявляє, що нічого не знає і про присутність російських військових на Донбасі.

"Екс-начальник ППО" зазначив, що йому ще не робили пропозиції щодо обміну і він не може висловити свою позицію з цього питання.

Цемах не визнає свою провину і вважає, що затриманий незаконно.

Як повідомляли Українські Новини, екс-бойовики "ДНР" Цемах і Купріян будуть свидетельсвовать по відеозв'язку в голладском суді.

17 липня СБУ заявила, що встановила і затримала колишнього бойовика "ДНР", причетного до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий літак Malaysia Airlines на Донбасі.