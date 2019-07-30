Вовк заперечує втручання свого суду в роботу держорганів

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заперечує втручання в діяльність державних органів, у тому числі в роботу Держбюро розслідувань.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Як можна втручатися в роботу інших органів, обговорюючи певні юридичні питання? Втручання в роботу означає, що хтось своїми діями домігся конкретного результату. В даному випадку, між діями і результатом - величезна прірва. Про факти втручання і мови бути не може", - сказав він.

За його словами, ніяких вказівок співробітникам ДБР він ніколи не давав.

"Скажіть, я, як голова суду, як можу давати які-небудь вказівки співробітникам ДБР, які мені не підлягають і які від мене не залежать і мною не призначаються?", - зазначив Вовк.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.