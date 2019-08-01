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01 серпня 2019, четвер, 06:20 33
Життя 2019-08-01T09:15:02+03:00
Українські Новини
Магнітні бурі у серпні: найнебезпечніші дні і як зберегти гарне самопочуття

Магнітні бурі у серпні: найнебезпечніші дні і як зберегти гарне самопочуття

Магнітна буря. Фото: zak-kor.net
Магнітна буря. Фото: zak-kor.net

Третій місяць літа буде досить спокійним по силі прояву сонячної активності.

Про це свідчать попередні дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Зокрема, геомагнітні бурі і обурення поля Землі пройдуть на початку місяця.

В інші дні серпня, за попередніми даними лабораторії, ситуація спокійна.

Цей прогноз підтверджується і даними експертів з американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

1-го, 5-го і 6-го серпня, за інформацією meteoprog.ua, Кр-індекс буде дорівнювати 4. Це означає, що на планеті очікуються геомагнітні обурення.

Магнітні бурі у серпні 2019:

  • 1 серпня – на Землі можливі обурення магнітного поля.
  • 5 серпня – магнітосфера планети обурена.
  • 6 серпня – можливі обурення магнітного поля Землі.

У період магнітних бур медики рекомендують якомога рідше користуватися мобільними телефонами і менше часу проводити за комп'ютером.

У той же час у ці дні рекомендується якомога більше часу провести а свіжому повітрі і слідкувати за своїм раціоном харчування. Медики радять робити зарядку вранці – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності. Також рекомендується час від часу приймати контрастний душ.

Гіпертонікам медики радять вживати більше води і менше солі, щоб не затримувати рідину в організмі і не підвищувати тиск. Гіпотонікам лікарі рекомендують пити тонізуючі напої, наприклад, настоянку лимонника або елеутерококу.

У ці дні у метеозалежних людей також можуть спостерігатися головні болі, зниження працездатності і підвищена тривожність. Для зниження впливу магнітних бур, необхідно також знизити навантаження на роботі і уникнути серйозних фізичних навантажень. І подбати про свій позитивний психоемоційний настрій.

Як повідомляли Українські Новини, раніше глава МОЗ Супрун розвінчала міф про вплив погоди і магнітних бур на самопочуття.

Тим часом в Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці: синоптик попередила про дощовий тиждень.

Також синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

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