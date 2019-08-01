Магнітні бурі у серпні: найнебезпечніші дні і як зберегти гарне самопочуття

Третій місяць літа буде досить спокійним по силі прояву сонячної активності.\r\nПро це свідчать попередні дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.\r\nЗокрема, геомагнітні бурі і обурення поля Землі пройдуть на початку місяця.\r\nВ інші дні серпня, за попередніми даними лабораторії, ситуація спокійна.\r\n\r\nЦей прогноз підтверджується і даними експертів з американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.\r\n1-го, 5-го і 6-го серпня, за інформацією meteoprog.ua, Кр-індекс буде дорівнювати 4. Це означає, що на планеті очікуються геомагнітні обурення.\r\nМагнітні бурі у серпні 2019:\r\n\r\n1 серпня – на Землі можливі обурення магнітного поля.\r\n5 серпня – магнітосфера планети обурена.\r\n6 серпня – можливі обурення магнітного поля Землі.\r\n\r\nУ період магнітних бур медики рекомендують якомога рідше користуватися мобільними телефонами і менше часу проводити за комп'ютером.\r\nУ той же час у ці дні рекомендується якомога більше часу провести а свіжому повітрі і слідкувати за своїм раціоном харчування. Медики радять робити зарядку вранці – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності. Також рекомендується час від часу приймати контрастний душ.\r\nГіпертонікам медики радять вживати більше води і менше солі, щоб не затримувати рідину в організмі і не підвищувати тиск. Гіпотонікам лікарі рекомендують пити тонізуючі напої, наприклад, настоянку лимонника або елеутерококу.\r\nУ ці дні у метеозалежних людей також можуть спостерігатися головні болі, зниження працездатності і підвищена тривожність. Для зниження впливу магнітних бур, необхідно також знизити навантаження на роботі і уникнути серйозних фізичних навантажень. І подбати про свій позитивний психоемоційний настрій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше глава МОЗ Супрун розвінчала міф про вплив погоди і магнітних бур на самопочуття.\r\nТим часом в Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці: синоптик попередила про дощовий тиждень.\r\nТакож синоптики спрогнозували погоду до жовтня.