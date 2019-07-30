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30 липня 2019, вівторок, 13:36 54
Президент 2019-07-30T14:45:47+03:00
Українські Новини
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан

Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан

Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента
Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що рішення Конституційного суду про обов'язкове призначення головою Київської міської державної адміністрації обраного мером Києва не має відношення до чинної редакції закону в той час, як правоохоронці перевірять тендери по київських мостах на прохання Офісу Президента.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Рішення КС стосувалося законодавства, яке абсолютно повністю змінено", - сказав він.

Богдан повідомив, що двічі зустрічався з Кличком і просив того прибрати "смотрящих".

"Кличко підтвердив, що не контролює Київську раду. Є 2-3 смотрящих, які контролюють групи депутатів. Якщо він не буде знаходити з ними компроміс, то у нього не буде більшості в Київраді і він не зможе бути ефективним мером", - сказав Богдан.

Крім того, керівник Офісу заявив, що на нього "виходив один з адвокатів, смотрящих", який повідомив, що робота з місцевим бюджетом дозволяє отримувати 40 млн доларів на рік.

"Попросив не рухати голову КМДА і запропонував поділити цей бюджет навпіл", - сказав він.

Богдан заявив, що цю інформацію буде передано правоохоронцям.

Також Богдан зазначив, що указом Президента Петра Порошенка Кличка було призначено на підставі ст.118 Конституції (призначається і звільняється головою держави за поданням уряду) і ч.2 ст.8 про місцеві державні адміністрації (призначається на строк повноважень Президента).

Таким чином, на його думку, Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою його було призначено.

При цьому Богдан повідомив, що на посаду голови КМДА є кілька кандидатур і "якщо народ побачить, що помінялися справи в Києві", то Кличка може бути перепризначено.

Як повідомляли Українські Новини, представники Кличка не з'явилися до ДБР, а Кабмін на найближчому засіданні розгляне звільнення Кличка.

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