У люстраційному департаменті Мін'юсту залишилися 17 співробітників, які вносять до Реєстру по 20 перевірених осіб щорічно

У люстраційному департаменті Мін'юсту залишилися 17 співробітників, які вносять до Реєстру по 20 перевірених о

У Департаменті з питань люстрації Міністерства юстиції України станом на липень 2019 року зберігаються 17 штатних одиниць. Ця цифра залишається незмінною з початку року і зменшилася лише на 1 співробітника в порівнянні з 2017 роком.

Такі дані містяться у відповіді Міністерства юстиції України на інформаційний запит Українських Новин.

Всього в Єдиному державному реєстрі осіб, які підпадають під люстрацію, сьогодні містяться дані по 921 людині. При цьому, кількість оновлюваних даних в останні роки скоротилася до мінімуму. Так, в 2017 і в 2018 роках до Реєстру було внесено відомості по 21 колишньому держслужбовцю щорічно, в 2019 році - по 1 особі.

У міністерстві не змогли навести дані по кількості люстраційних перевірок в органах влади за три останні роки. Оскільки, відповідно до положень Закону, відповідальність за організацію і проведення таких перевірок в органах державної влади і місцевого самоврядування покладено на керівництво самих органів.

У той же час, в самій системі Мін'юсту та органів юстиції люстраційна робота триває. За 2017-2019 роки тут було проведено 155 люстраційних перевірок і вислано 37 повідомлень про припинення перевірок.

Значно гірші справи з законотворчою і нормативно-правовою роботою департаменту. За три останні роки було розроблено два проекти постанов Кабміну "Про внесення змін до деяких постанов КМУ з питань очищення влади" і "Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерствк юстиції України". Перший з них був знятий з розгляду КМУ на рівні урядового комітету. Другий ще знаходиться в Кабміні.

Також були підготовлені два проекти наказів Мін'юсту, підписаних в березні і в червні 2019 року.

Крім того, в міністерстві відзвітували про проведення в 2017-2019 роках двох публічних громадських обговорень з питань функціонування Закону "Про очищення влади".

Департамент з питань люстрації був створений в Мін'юсті після прийняття в 2014 році Закону "Про очищення влади" як головний орган, який контролює і координує реалізацію цього Закону. Сам Закон отримав негативні оцінки юристів і правозахисників. А Венеціанська комісія зажадало від України внести в Закон ряд змін, які за фактом так і не були внесені.

Новообраний президент Володимир Зеленський ініціював введення люстрації чиновників часів президентства Петра Порошенка, а також Президента, депутатів Верховної Ради, членів Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, голів Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Фіскальної і Митної служб.

У самому Мін'юсті назвали проект Зеленського популістським і реваншистським і зажадали направити його на аналіз в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").