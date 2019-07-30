Правоохоронці перевірять тендери на київські мости на прохання Офісу Президента

Офіс Президента просить правоохоронців перевірити прозорість проведення тендерів на будівництво Подільсько-Воскресенського та Шулявського мостів, а також пішохідного мосту між Володимирською Гіркою і Аркою Дружби народів.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Богдан, передають Українські Новини.

"Є перелік фактів, які оприлюднили журналісти", - сказав він.

Зокрема, за його словами, тендер на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту виграла "фірма-прокладка".

"Тендер на Шулявський міст виграла фірма, що належить другу Кличко Максиму Микитасю. Під час будівництва скляного моста його бюджет був розкрадений паном Столаром. Фірма, яка його будувала - пустушка з капіталом 7 тис. гривень", - додав він.

За цими фактами Офіс вирішив звернутися до правоохоронців.

"Всі ці факти були оприлюднені в інтернеті і ми сьогодні подаємо звернення в правоохоронні органи щодо перевірки відповідних фактів, оприлюднених журналістами", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, з 16 березня у Києві перекрили рух на Шулявському мосту у зв'язку з його реконструкцією.



Раніше Кличко заявив, що Подільсько-Воскресенський міст відкриють до кінця наступного року.



Тим часом на скандальному пішохідно-велосипедному мосту тріснуло бічне скло.