ЄБРР вирішив виділити €149 млн на модернізацію системи електропередач

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вирішив виділити 149 млн євро національної енергетичної компанії "Укренерго" на модернізацію системи електропередач.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передають Українські Новини.

"Розвиток енергетичної мережі України значно прискориться після інвестиції ЄБРР у розмірі до 149 млн євро в мережу електропередачі країни. Ця інвестиція допоможе "Укренерго" модернізувати її ключову інфраструктуру електропередачі, необхідну для синхронізації з європейськими мережами електропередач. Також інвестиція допоможе Україні привести своє законодавство і операційну діяльність у відповідність з Третім енергопакетом ЄС", - йдеться в ньому.

Наголошується, що "Укренерго" використовує ці кошти для закупівлі 26 нових трансформаторів, а також для автоматизації та модернізації 12 високовольтних підстанцій у ключових точках української мережі електропередач.

Ці кошти були видані під 15-ти річний кредит під державні гарантії.

Як повідомляли Українські Новини, ЄБРР вирішив виділити 40 млн євро на поновлювану енергетику України.

Також ЄБРР планує збільшити інвестиції в економіку України у 2 рази.