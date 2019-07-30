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30 липня 2019, вівторок, 12:11 19
Економіка 2019-07-30T14:30:03+03:00
Українські Новини
ЄБРР вирішив виділити €149 млн на модернізацію системи електропередач

ЄБРР вирішив виділити €149 млн на модернізацію системи електропередач

Укренерго. Фото: slovoidilo.ua
Укренерго. Фото: slovoidilo.ua

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вирішив виділити 149 млн євро національної енергетичної компанії "Укренерго" на модернізацію системи електропередач.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передають Українські Новини.

"Розвиток енергетичної мережі України значно прискориться після інвестиції ЄБРР у розмірі до 149 млн євро в мережу електропередачі країни. Ця інвестиція допоможе "Укренерго" модернізувати її ключову інфраструктуру електропередачі, необхідну для синхронізації з європейськими мережами електропередач. Також інвестиція допоможе Україні привести своє законодавство і операційну діяльність у відповідність з Третім енергопакетом ЄС", - йдеться в ньому.

Наголошується, що "Укренерго" використовує ці кошти для закупівлі 26 нових трансформаторів, а також для автоматизації та модернізації 12 високовольтних підстанцій у ключових точках української мережі електропередач.

Ці кошти були видані під 15-ти річний кредит під державні гарантії.

Як повідомляли Українські Новини, ЄБРР вирішив виділити 40 млн євро на поновлювану енергетику України.

Також ЄБРР планує збільшити інвестиції в економіку України у 2 рази.

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