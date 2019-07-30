Порошенко бреше, як дихає, але "кінчати" його не можна: Аваков звинуватив екс-президента у брехні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує, що поліція працювала на виборах проти колишнього президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка і звинуватив екс-президента у брехні.

Про це глава МВС написав у Facebook.

"В інтерв'ю Українській правді Порошенко безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції". Поліція, як і МВС в цілому не працювали на нього, а працювали на чесні вибори, на Україну! На жаль, для Порошенка брехати – як дихати, і тому він програє!", - написав Аваков.

Також глава МВС стверджує, що причиною поразки Порошенка на виборах стало те, до чого він довів країну. "Люди дуже захотіли повірити не йому, брехуну, а будь-якій чесній людині. Він, Порошенко, методично душив боязкі паростки надій в 2014, він у цьому винен. Більшість позитивного в ці роки відбувалося не завдяки, а всупереч.. Можна тільки уявити собі, чого можна було досягнути країні, не сконцентруйся він в боротьбі за владу і гроші. ... І у нас у всіх, і скептиків і розумників, і романтиків і досвідчених – немає іншого виходу, як бажати успіху Зе!!. І допомагати йому! Від простої людини до олігарха. Це прямі життєві інтереси кожного з нас", - написав він.

В той же час Аваков вважає, що покарати екс-президента необхідно в рамках законодавчого поля.

"По бєспрєдєлу його "кінчати" неправильно і не можна. Не дозволити це запопадливим – важливо. А ось те, за що заслужив відповідати, – нехай відповідає. Не шкода", - написав Аваков.

Нагадаємо, раніше Порошенко на питання журналістів "Української правди" про те, чи влаштовує його результат парламентських виборів, на якому "Євросолідарність" посіла лише четверте місце і набрала всього 8,1% голосів, відповів так: "Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції. Була робота проти нас організованих груп...", - сказав Петро Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, 25 липня Державне бюро розслідувань провело перший допит Порошенка у рамках справи про можливе захопленні влади екс-президентом.