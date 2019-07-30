На Березняках дівчині вистрілили в ногу

29 липня близько 22:00 на вулиці Івана Миколайчука стався конфлікт, в результаті якого дівчина отримала вогнепальне поранення в ногу. На місце виїхала карета швидкої допомоги і декілька екіпажів поліції. Про це повідомляє "Інформатор".

Відзначається, що версії очевидців відрізняються. За однією з них, у подружньої пари, яка гуляла біля ринку "Березняки" з маленькою собакою, виник конфлікт з групою, що складалася з молодих дівчат і хлопців. Представники чоловічої статі компанії на підвищених тонах спілкувалися з опонентом, після чого той дістав пістолет і зробив кілька пострілів. Один з них влучив у ногу дівчині. Після цього стрілець, разом зі своєю коханою і собакою, залишив місце пригоди.

Гумова куля увійшла в передню частину стегна. Дівчину госпіталізували з місця події. Життю потерпілої нічого не загрожує. Правоохоронці швидко встановили місцезнаходження підозрюваного і знайшли її недалеко від будинку. Обставини події з'ясовуються.



Як повідомляли "Українські Новини", в Ірпіні представники двох ритуальних агенств влаштували перестрілку: 4 людини поранені.



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