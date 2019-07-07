Пьяный конфликт в Киеве закончился стрельбой: один человек ранен

В воскресенье, 7 июля, в Киеве во дворе дома по адресу улица Василенко, 25, произошла стрельба. Мужчина открыл огонь после конфликта со своими знакомыми. В результате происшествия один человек получил огнестрельное ранение ноги.

ЧП произошло около 4:50. Об этом Информатор узнал, побывав на месте происшествия.

Как сообщили очевидцы, в одной из квартир жилого дома по адресу улица Василенко, 25 проходило застолье, которое переросло в конфликт. Для "разборок" во двор дома вышли три девушки, три парня и мужчина. В какой-то момент трое парней решили выдвинуть мужчине свои претензии. Это ему не понравилось, он достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух. Стрелок опустошил одно обойму, затем перезарядил оружие и сделал еще несколько выстрелов. В результате хаотичного огня пострадал один из парней, пуля вошла ему в заднюю часть ноги, в районе колена.

Завидев полицейских, большая часть компании решила забежать обратно в квартиру, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты. Правоохранителям удалось задержать стрелка, однако он свою вину отказывается признавать, утверждая, что стрелял не он. Раненого парня до прибытия "скорой" увез друг на машине.

Стрельба в Киеве. Фото: Информатор

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.

Как сообщали Українські Новини, трое в масках на "евробляхе" разбили стекла авто в Киеве и украли $40 тысяч.

Также в Киеве трое в масках выхватили сумку с 1,1 млн гривен из Audi и устроили стрельбу.