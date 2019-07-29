В Україні оголошено штормове попередження

Завтра, 30 липня, в Україні суттєво погіршиться погода, в деяких областях очікуються дощі з грозами, а місцями - шквальний вітер до 15-20 м/с. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, вдень на більшій території країни пройдуть короткочасні дощі та грози.

Вночі у західних, місцями північних і центральних областях також очікуються опади.

Також очікувана температура повітря вночі +15 +20 градусів, на узбережжі морів до +23 градусів.

Вдень очікується температура повітря до +24 +29, у південній частині та на Закарпатті до +28 +33 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, з вівторка в Україні почне холоднішати і проллються дощі: прогноз погоди.

Раніше синоптики спрогнозували погоду на три місяці.