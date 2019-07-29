У КМДА пообіцяли в середу замінити пошкоджене скло на мосту Кличка

Київська міська державна адміністрація (КМДА) обіцяє замінити пошкоджене скло на пішохідному мосту між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів 31 липня.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці КМДА в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пошкоджений скляний елемент перильних огороджень пішохідно-велосипедного моста, що з'єднує парки "Володимирська гірка" і "Хрещатий", замінять через два дні", - повідомляє адміністрація, посилаючись на комунальне підприємство "Інженерний центр".

Згідно з повідомленням, 31 липня скло, знімуть і відправлять на експертизу, щоб встановити причини несправності.

Наразі фахівці вивчають відео з камер спостереження, щоб з'ясувати, чи є пошкодження скла вандалізмом.

Як повідомляли Українські Новини, на велосипедно-пішохідному мосту тріснуло ще одне скло - тепер бічне.

Раніше НАБУ відкрило справу щодо зловживань при будівництві скандального "мосту Кличка".