підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
29 липня 2019, понеділок, 20:00 6
Суспільство 2019-07-29T20:10:28+03:00
Українські Новини
У КМДА пообіцяли в середу замінити пошкоджене скло на мосту Кличка

У КМДА пообіцяли в середу замінити пошкоджене скло на мосту Кличка

Пішохідно-велосипедний міст. Фото: прес-служба КМДА
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: прес-служба КМДА

Київська міська державна адміністрація (КМДА) обіцяє замінити пошкоджене скло на пішохідному мосту між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів 31 липня.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці КМДА в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пошкоджений скляний елемент перильних огороджень пішохідно-велосипедного моста, що з'єднує парки "Володимирська гірка" і "Хрещатий", замінять через два дні", - повідомляє адміністрація, посилаючись на комунальне підприємство "Інженерний центр".

Згідно з повідомленням, 31 липня скло, знімуть і відправлять на експертизу, щоб встановити причини несправності.

Наразі фахівці вивчають відео з камер спостереження, щоб з'ясувати, чи є пошкодження скла вандалізмом.

Як повідомляли Українські Новини, на велосипедно-пішохідному мосту тріснуло ще одне скло - тепер бічне.

Раніше НАБУ відкрило справу щодо зловживань при будівництві скандального "мосту Кличка".

Більше новин про: Пішохідно-велосипедний міст Велосипедно-пішохідний мост міст Кличка

Архів
Новини
Чоловіка на смерть збив поїзд на станції
У Києві на станції "Сирець" чоловіка на смерть збив поїзд 20:24
Потоп у Києві. Фото: Facebook\Кондратенко Аліна
Відео дня: Потужна злива в Києві затопила метро, по місту плавали на надувному єдинорозі 20:21
У КМДА пообіцяли в середу замінити пошкоджене скло на мосту Кличка 20:00
Ющенка не труїли: прокурор, який розслідував справу, не знайшов складу злочину 19:40
ЦВК визнала обраними депутатами 35 кандидатів, які виграли в округах: список 19:30
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, яке обурило Зеленського 16:07
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok