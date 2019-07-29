ЦВК визнала обраними депутатами 35 кандидатів, які виграли в округах: список

Ц ентральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в 35 одномандатних виборчих округах, визнавши обраними народними депутатами України", - сказано в ньому.

Всього вибори проводилися в 199 округах.

У понеділок ЦВК визнала обраними: в округах №22 і №23 Волинської області - самовисуванців Ігоря Палицю (голова Волинської обласної ради) та Ірину Констанкевич (позафракційна депутат Ради), №26, 30, 31, 36 Дніпропетровської області - кандидатів від "Слуги народу" Кирила Нестеренка (директор з розвитку "Дніпрокомунтранс"), Ганну Лічман (директор Всеукраїнського благодійного фонду "АТБ"), Володимира Захарченка (директор з безпеки заводу бурової техніки "ДСД") і Романа Каптелова (підприємець).

По округах №45, 47, 48, 57, 58 і 60 в Донецькій області обраними визнано: Мус Магомедов від "Опозиційного блоку" (генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу), Юрій Солод від "Опозиційної платформи - За життя" (депутат Ради), самовисуванець Максим Єфімов (депутат Ради від фракції "Блок Петра Порошенка"), кандидати від "Опозиційного блоку" - Вадим Новинський (голова однойменної фракції в Раді) і Сергій Магера (директор з регіонального розвитку Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча), самовисуванець Дмитро Лубинець (позафракційний депутат Ради).

По округах №62 і №63 в Житомирській області обраними визнано висуванців "Слуги народу" Ігоря Герасименка (колишній військовослужбовець) і Богдана Кіцака (викладач Бердичівського педагогічного коледжу), по округах №72 і №73 в Закарпатській області - самовисуванців Василя Петевку (депутат Ради ) і Владислава Поляка (підприємець), а по округах №74 і №75 у Запорізькій області - кандидати "Слуги народу" Геннадій Касай (директор спорткомплексу авіакомпанії "Мотор Січ") і Роман Соха (тимчасово безробітний).

По округах Полтавської області №144, 146, 149 і 150 визнано обраними: Дмитро Нальотов від "Слуги народу" (підприємець), самовисуванець Юрій Шаповалов (депутат Ради від групи "Відродження"), кандидати "Слуги народу" Костянтин Касай (директор "Полтавабудсервіс плюс") і Олексій Мовчан (заступник начальника відділу управління проектами держпідприємства "Прозорро.Продажі"), в окрузі №159 Сумської області - самовисуванець Андрій Деркач (позафракційний депутат Ради), а в окрузі №167 Тернопільської області - Володимир Гевко від "Слуги народу" (директор мережі шкіл англійської мови "Профі-центр").

В округах Харківської області №171, 173, 175 і 181 обраними визнано кандидатів від "Слуги народу" Вікторію Кінзбурську (завідувачка сектору департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції Харківської області), Олександра Бакумова (проректор Харківського університету внутрішніх справ), Євгена Пивоварова (професор кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі) та Дмитра Мікіша (заступник Мереф'янського міського голови).

В округах №187 та 188 Хмельницької області визнано обраними Миколу Стефанчука від "Слуги народу" (брат представника Президента Володимира Зеленського в Раді Руслана Стефанчука, начальник юрвідділу держорганізації "Національний офіс інтелектуальної власності") і самовисуванця Сергія Лабазюка (депутат Ради від групи "Воля народу "), а в окрузі №200 Черкаської області - самовисуванця Антона Яценка (депутат Ради від групи "Відродження").

У Києві визнано обраними кандидатів від "Слуги народу" по округах №212, 213, 215 і 222: Максима Перебийніс (завідувач відділенням клініки "Борис"),

Артема Дубнова (хірург-стоматолог у "Клініці Дубнової Стоматолог і Я"), Богдана Яременка (голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ", колишній генеральний консул в Единбурзі та Стамбулі) і Романа Грищука (керівник студії "Мамахохотала").

Згідно з Конституцією, депутати Ради не можуть мати іншого представницького мандата чи перебувати на державній службі, тому в разі виникнення обставин, що порушують ці вимоги, вони зобов'язані в 20-денний термін припинити таку діяльність (в іншому випадку обраний парламентарій не зможе бути зареєстрований ЦВК депутатом Ради) .

Після подачі визнаним обраним парламентарієм заяви про складання несумісних з депутатським мандатом повноважень Центрвиборчком реєструє його.

Як повідомляли Українськi Новини, ЦВК підрахував 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій.

Раніше ЦВК прийняв оригінали протоколів від 183 з 199 округів.