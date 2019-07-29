ЦВК визнала обраними депутатами 35 кандидатів, які виграли в округах: список

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\n"На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в 35 одномандатних виборчих округах, визнавши обраними народними депутатами України", - сказано в ньому.\r\nВсього вибори проводилися в 199 округах.\r\nУ понеділок ЦВК визнала обраними: в округах №22 і №23 Волинської області - самовисуванців Ігоря Палицю (голова Волинської обласної ради) та Ірину Констанкевич (позафракційна депутат Ради), №26, 30, 31, 36 Дніпропетровської області - кандидатів від "Слуги народу" Кирила Нестеренка (директор з розвитку "Дніпрокомунтранс"), Ганну Лічман (директор Всеукраїнського благодійного фонду "АТБ"), Володимира Захарченка (директор з безпеки заводу бурової техніки "ДСД") і Романа Каптелова (підприємець).\r\nПо округах №45, 47, 48, 57, 58 і 60 в Донецькій області обраними визнано: Мус Магомедов від "Опозиційного блоку" (генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу), Юрій Солод від "Опозиційної платформи - За життя" (депутат Ради), самовисуванець Максим Єфімов (депутат Ради від фракції "Блок Петра Порошенка"), кандидати від "Опозиційного блоку" - Вадим Новинський (голова однойменної фракції в Раді) і Сергій Магера (директор з регіонального розвитку Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча), самовисуванець Дмитро Лубинець (позафракційний депутат Ради).\r\nПо округах №62 і №63 в Житомирській області обраними визнано висуванців "Слуги народу" Ігоря Герасименка (колишній військовослужбовець) і Богдана Кіцака (викладач Бердичівського педагогічного коледжу), по округах №72 і №73 в Закарпатській області - самовисуванців Василя Петевку (депутат Ради ) і Владислава Поляка (підприємець), а по округах №74 і №75 у Запорізькій області - кандидати "Слуги народу" Геннадій Касай (директор спорткомплексу авіакомпанії "Мотор Січ") і Роман Соха (тимчасово безробітний).\r\nПо округах Полтавської області №144, 146, 149 і 150 визнано обраними: Дмитро Нальотов від "Слуги народу" (підприємець), самовисуванець Юрій Шаповалов (депутат Ради від групи "Відродження"), кандидати "Слуги народу" Костянтин Касай (директор "Полтавабудсервіс плюс") і Олексій Мовчан (заступник начальника відділу управління проектами держпідприємства "Прозорро.Продажі"), в окрузі №159 Сумської області - самовисуванець Андрій Деркач (позафракційний депутат Ради), а в окрузі №167 Тернопільської області - Володимир Гевко від "Слуги народу" (директор мережі шкіл англійської мови "Профі-центр").\r\nВ округах Харківської області №171, 173, 175 і 181 обраними визнано кандидатів від "Слуги народу" Вікторію Кінзбурську (завідувачка сектору департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції Харківської області), Олександра Бакумова (проректор Харківського університету внутрішніх справ), Євгена Пивоварова (професор кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі) та Дмитра Мікіша (заступник Мереф'янського міського голови).\r\nВ округах №187 та 188 Хмельницької області визнано обраними Миколу Стефанчука від "Слуги народу" (брат представника Президента Володимира Зеленського в Раді Руслана Стефанчука, начальник юрвідділу держорганізації "Національний офіс інтелектуальної власності") і самовисуванця Сергія Лабазюка (депутат Ради від групи "Воля народу "), а в окрузі №200 Черкаської області - самовисуванця Антона Яценка (депутат Ради від групи "Відродження").\r\nУ Києві визнано обраними кандидатів від "Слуги народу" по округах №212, 213, 215 і 222: Максима Перебийніс (завідувач відділенням клініки "Борис"),\r\nАртема Дубнова (хірург-стоматолог у "Клініці Дубнової Стоматолог і Я"), Богдана Яременка (голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ", колишній генеральний консул в Единбурзі та Стамбулі) і Романа Грищука (керівник студії "Мамахохотала").\r\nЗгідно з Конституцією, депутати Ради не можуть мати іншого представницького мандата чи перебувати на державній службі, тому в разі виникнення обставин, що порушують ці вимоги, вони зобов'язані в 20-денний термін припинити таку діяльність (в іншому випадку обраний парламентарій не зможе бути зареєстрований ЦВК депутатом Ради) .\r\nПісля подачі визнаним обраним парламентарієм заяви про складання несумісних з депутатським мандатом повноважень Центрвиборчком реєструє його.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, ЦВК підрахував 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій.\r\nРаніше ЦВК прийняв оригінали протоколів від 183 з 199 округів.