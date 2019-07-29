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29 липня 2019, понеділок, 18:30 14
Судова влада 2019-07-29T20:30:03+03:00
Українські Новини
У деклараціях Кононенка і Філатова знайшли недостовірну інформацію

У деклараціях Кононенка і Філатова знайшли недостовірну інформацію

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій виявило недостовірну інформацію в деклараціях депутата Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Кононенко, подаючи декларацію 2015 року (виправлену), зазначив недостовірні відомості про кількість та номінальну вартість акцій 3 акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, та 2 іноземних компаній, які належали йому на праві власності, і не задекларував отриманий дохід члена сім'ї (невістки). Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата 2015 року становить майже 7,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, встановлено, що мер Дніпра Борис Філатов в деклараціях за 2016 і 2017 роки не відбив інформацію про земельну ділянку, мотоциклі і судно, що належать йому на праві власності земельну ділянку, що належить йому на праві оренди, а також будинок, який належить дружині.

"Крім того зазначив недостовірні відомості про джерела та розмір власного доходу і доходу дружини. Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 і 2017 роки становить понад 485 тис. грн і 519 тис. грн відповідно", - зазначили в НАЗК.

Недостовірна інформація виявлена також у деклараціях екс-заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Діденка, судді Вишгородського райсуду Київської області Людмили Толкачової, першого заступника голови Бориспільської РДА Київської області Руслана Садовського та голови Заставнівського райради Чернівецької області Сергія Капицького.

Наголошується, що НАЗК повідомило про порушення в НАБУ і Нацполіцію.

Як повідомляли Українські Новини, НАЗК виявило порушення в декларації Труби.

Також у звітах всіх парламентських партій за 4-й квартал 2018 НАЗК знайшло порушення.

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