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30 липня 2019, вівторок, 07:00 10
Кабмін 2019-07-30T08:00:01+03:00
Українські Новини
Обіцяні Гройсманом жилети для 1,7 млн учнів ще не закупили, - документ

Обіцяні Гройсманом жилети для 1,7 млн учнів ще не закупили, - документ

Закупівля світловідбивних жилетів для школярів 1-4 класів, про перебіг якої раніше публічно заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, Державним агентством інфраструктурних проектів України ще не проводилася.

Про це йдеться у відповіді Укрінфрапроекту на інформаційний запит Українських Новин.

"Після проведення Укрінфрапроектом процедури закупівлі світловіддзеркалюючих елементів (жилетів) на основі технічної документації, наданої виконавцями Програми, світловідбиваючі елементи (жилети) будуть передані виконавцям Програми для подальшої роздачі учням початкових класів", - йдеться у відповіді.

У відповіді уточнюється, що забезпечення учнів молодших класів світловідбивними жилетами здійснюється в рамках Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Всього на забезпечення світловідбивними жилетами школярів молодших класів буде витрачено 217,8 млн грн, з них 184,9 млн грн – у нинішньому році. Фінансування програми здійснюється за рахунок 5% коштів державного дорожнього фонду.

Всього цього року повинні забезпечити світловідбивними жилетами учнів 1-4 класів, чисельність яких у новому навчальному році, за даними Міносвіти, становитиме 1,72 млн осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Гройсман заявив, що учні 1-4 класів повинні з вересня в темний час доби носити світловідбиваючі жилети для безпеки на дорозі і продемонстрував зразок жилета.

Прес-служба прем'єра потім уточнила, що жилети закуповує Держагенстство інфраструктурних проектів та їх будуть видавати у школах на початку вересня. "Жилети є, цим займається Держагентство інфраструктурних проектів. Вони їх купують і передають на місця, в школи", - повідомили в прес-службі.

Тим часом Міністерство освіти і науки та Міністерство юстиції заявили, що не розробляли ніяких рішень про видачу школярам світловідбивних жилетів для безпеки на дорозі.
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