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12 июля 2019, пятница, 09:57 402
Кабмин 2019-07-12T10:03:22+03:00
Українські Новини
У Гройсмана рассказали, где и когда школьникам выдадут светоотражающие жилеты

У Гройсмана рассказали, где и когда школьникам выдадут светоотражающие жилеты

Гройсман демонстрирует светоотражающий жилет. Фото: kmu.gov
Гройсман демонстрирует светоотражающий жилет. Фото: kmu.gov

Государственное агентство инфраструктурных проектов закупает светоотражающие жилеты для детей, о выдаче которых с 1 сентября заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

"Жилеты есть, этим занимается Госагентство инфраструктурных проектов. Они их закупают и передают на места, в школы", - сказал он.

По его словам, в первые дни сентября полицейские будут проводить первоклассникам уроки по безопасности дорожного движения, и на них будут раздавать жилеты.

В 2016 году Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов было переименовано в Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины.

Агентство координируется Кабинетом Министров через Министра инфраструктуры и реализует государственную политику в области развития, строительства, реконструкции и модернизации авиационного, морского и речного транспорта.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман заявил, что ученики 1-4 классов должны с сентября в темное время суток носить светоотражающие жилеты для безопасности на дороге и продемонстрировал образец жилета.

Тем временем Министерство образования и науки и Министерство юстиции заявили, что не разрабатывали никаких решений о выдаче школьникам светоотражающих жилетов для безопасности на дороге.

Впервые об инициативе с жилетами Гройсман заговорил почти год назад.

Больше новостей о: Дети Кабмин Владимир Гройсман Школьники ПДД Ученики светоотражающие жилеты безопасность дорожного движения

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