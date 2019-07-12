У Гройсмана рассказали, где и когда школьникам выдадут светоотражающие жилеты

Государственное агентство инфраструктурных проектов закупает светоотражающие жилеты для детей, о выдаче которых с 1 сентября заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

"Жилеты есть, этим занимается Госагентство инфраструктурных проектов. Они их закупают и передают на места, в школы", - сказал он.

По его словам, в первые дни сентября полицейские будут проводить первоклассникам уроки по безопасности дорожного движения, и на них будут раздавать жилеты.

В 2016 году Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов было переименовано в Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины.

Агентство координируется Кабинетом Министров через Министра инфраструктуры и реализует государственную политику в области развития, строительства, реконструкции и модернизации авиационного, морского и речного транспорта.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман заявил, что ученики 1-4 классов должны с сентября в темное время суток носить светоотражающие жилеты для безопасности на дороге и продемонстрировал образец жилета.

Тем временем Министерство образования и науки и Министерство юстиции заявили, что не разрабатывали никаких решений о выдаче школьникам светоотражающих жилетов для безопасности на дороге.

Впервые об инициативе с жилетами Гройсман заговорил почти год назад.