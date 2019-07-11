Минобразования и Минюст открестились от разработки светоотражающих жилетов для школьников

Министерство образования и науки и Министерство юстиции не разрабатывали никаких решений о выдаче школьникам светоотражающих жилетов для безопасности на дороге.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе Минобразования.\r\n"Это инициатива "Чужих детей не бывает" Минюста. Мы не разрабатывали этот проект, это не через школы будет распространяться и к школе не имеет отношения", - сказал собеседник.\r\nВ свою очередь пресс-служба Министерства юстиции также сообщила, что министерство не занималось разработкой инициативы.\r\n"Мы слышали, что сегодня Владимир Борисович заявил о жилетах, которые должны выдать каждому ребенку, который учится в школе, но у нас ничего этого абсолютно нет. Мы поняли, что это, возможно, Министерство образования такой готовит проект", - сообщил сотрудник пресс-службы и порекомендовал обратится в пресс-службу Кабинета Министров.\r\nАгентство обратилось за комментарием в пресс-службу правительства.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в четверг премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ученики 1-4 классов должны с сентября в темное время суток носить светоотражающие жилеты для безопасности на дороге и продемонстрировал образец жилета.\r\n\r\nТакже Гройсман рассказал о планах по назначению губернаторов. \r\n\r\n