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29 липня 2019, понеділок, 17:30 9
Події 2019-07-29T18:30:01+03:00
Українські Новини
У Херсонській області в лісі сталася масштабна пожежа

У Херсонській області в лісі сталася масштабна пожежа

Пожежа в лісі в Херсонській області. Фото: Нацполіція
Пожежа в лісі в Херсонській області. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 29 липня, в Херсонській області сталося займання хвої на площі 1,2 га на території Збурівського лісництва. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Так, повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення, що на території лісництва горить ліс. Попередньо, загорілася низинна хвоя.

Пожежа у лісі в Херсонській областіПожежа в лісі в Херсонській області

"Співробітники Голопристанського відділення поліції забезпечили охорону місця події для недопущення на територію небезпечної зони громадян. Над ліквідацією пожежі працювали рятувальники служби з надзвичайних ситуацій і працівники лісництва, було задіяно п'ять пожежних автомобілів та два трактори. Вогонь вдалося загасити, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, під Борисполем згоріло 10 га пшениці.

Раніше у Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа.

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