У Херсонській області в лісі сталася масштабна пожежа

Сьогодні, 29 липня, в Херсонській області сталося займання хвої на площі 1,2 га на території Збурівського лісництва. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.\r\nТак, повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення, що на території лісництва горить ліс. Попередньо, загорілася низинна хвоя.\r\nПожежа в лісі в Херсонській області\r\n"Співробітники Голопристанського відділення поліції забезпечили охорону місця події для недопущення на територію небезпечної зони громадян. Над ліквідацією пожежі працювали рятувальники служби з надзвичайних ситуацій і працівники лісництва, було задіяно п'ять пожежних автомобілів та два трактори. Вогонь вдалося загасити, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Борисполем згоріло 10 га пшениці.\r\nРаніше у Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа.