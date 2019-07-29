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29 липня 2019, понеділок, 16:06 16
Економіка 2019-07-29T16:45:01+03:00
Українські Новини
Коболєв підтвердив наявність конфлікту в правлінні "Нафтогазу"

Коболєв підтвердив наявність конфлікту в правлінні "Нафтогазу"

Нафтогаз України
Нафтогаз України

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" підтвердив наявність конфлікту в правлінні компанії.

Про це він повідомив в інтерв'ю на ютуб-каналі krym, передають Українські Новини.

"Я вважаю своєю особистою поразкою поточний конфлікт в команді "Нафтогазу". Поразка полягає не в тому, що ми програємо, поразка полягає в тому, що цей конфлікт взагалі стався", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що даний конфлікт почався в 2018 році і зараз активно розвивається.

При цьому Коболєв не повідомив подробиць, зазначивши, що готовий буде коментувати конфлікт, коли він завершиться.

"Я не хочу, щоб це сприймалося, як моя спроба грати в політику", - підсумував Коболєв.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що у Коболєва і виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка виник конфлікт щодо корпоративної трансформації "Нафтогазу".

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз України" категорично відмовляється виконувати постанови про проведення анбандлинга.

Також перший радник і керівник операційного відділу Представництва ЄС в Україні зазначив, що потрібно повністю реалізувати анбандлинг і це має відбуватися на рівні регіональних компаній розподілу.

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