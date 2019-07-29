Скандального прокурора Генпрокуратури Кулика понизили до начальника відділу

Генеральний прокурор Юрій Луценко, якого тиждень назад допитали в НАБУ, понизив прокурора Генпрокуратури Костянтина Кулика до начальника четвертого відділу процесуального керівництва другого управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за дотриманням законів його оперативними підрозділами і підтримки публічного обвинувачення у відповідних провадженнях.

Про це сказано в наказі, передають Українські Новини.

Кулика призначено на нову посаду 19 липня.

Раніше він обіймав посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва - начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.

Як повідомляли Українські Новини, суд не зміг закрити справу проти Кулика через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Тим часом, колишній військовий прокурор Кулик заробив більше мільйона гривень за час розслідування проти нього.