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29 липня 2019, понеділок, 14:23 10
Суспільство 2019-07-29T15:15:02+03:00
Українські Новини
Мінздрав оголосив про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця

Мінздрав оголосив про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця

Брифінг
Брифінг ""Вакциновано - значить захищені". Фото: Facebook/Уляна Супрун

Сьогодні, 29 липня, на брифінгу "Вакциновані - значить захищені" Уляна Супрун спільно з Сергієм Жаданом і гендиректором Центру громадського здоров'я України розповіли про ризики відсутності вакцинації від дифтерії та правця, а також оголосили про запуск безкоштовної вакцинації. Про це повідомляє Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

В. о. міністра охорони здоров'я зазначає, що дифтерія набагато небезпечніша, ніж кір. Захищені ті, хто вакциновані.

Щеплення від дифтерії повинні отримувати всі - і діти, і дорослі протягом усього життя, кожні 10 років.

Дітям роблять щеплення вакциною АКДП в 2, 4 і 6 місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація, згодом ревакцинацію проводять в 6 років вакциною АДП, наступну у 16 років - АДП-М.

Далі необхідно вакцинуватися повторно кожні 10 років. Тобто, якщо останнє щеплення проти дифтерії отримано у 16 років, наступне потрібно зробити в 26. І так далі кожні десять років.

Якщо вже дорослі, але не були раніше вакциновані або у вас немає відповідних записів про щеплення - для захисту від дифтерії і правця необхідно триразове щеплення АДП-М. Між першим та другим щепленнями інтервал повинен бути не менше 30 днів і шість місяців між другим та третім щепленнями.

"Зараз в усіх областях України є якісна і безпечна вакцина в достатній кількості - більше 2 мільйонів доз вакцини для профілактики дифтерії, кашлюку та правця. Зробити щеплення всі можуть безкоштовно у свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра", - сказала Супрун.

Раніше Супрун опублікувала перелік аргументів науки "за" ненормативну лексику. А також розповіла про те, як ейджизм може впливати на здоров'я.

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