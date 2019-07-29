Мінздрав оголосив про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця

Сьогодні, 29 липня, на брифінгу "Вакциновані - значить захищені" Уляна Супрун спільно з Сергієм Жаданом і гендиректором Центру громадського здоров'я України розповіли про ризики відсутності вакцинації від дифтерії та правця, а також оголосили про запуск безкоштовної вакцинації. Про це повідомляє Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

В. о. міністра охорони здоров'я зазначає, що дифтерія набагато небезпечніша, ніж кір. Захищені ті, хто вакциновані.



Щеплення від дифтерії повинні отримувати всі - і діти, і дорослі протягом усього життя, кожні 10 років.

Дітям роблять щеплення вакциною АКДП в 2, 4 і 6 місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація, згодом ревакцинацію проводять в 6 років вакциною АДП, наступну у 16 років - АДП-М.



Далі необхідно вакцинуватися повторно кожні 10 років. Тобто, якщо останнє щеплення проти дифтерії отримано у 16 років, наступне потрібно зробити в 26. І так далі кожні десять років.



Якщо вже дорослі, але не були раніше вакциновані або у вас немає відповідних записів про щеплення - для захисту від дифтерії і правця необхідно триразове щеплення АДП-М. Між першим та другим щепленнями інтервал повинен бути не менше 30 днів і шість місяців між другим та третім щепленнями.



"Зараз в усіх областях України є якісна і безпечна вакцина в достатній кількості - більше 2 мільйонів доз вакцини для профілактики дифтерії, кашлюку та правця. Зробити щеплення всі можуть безкоштовно у свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра", - сказала Супрун.



Раніше Супрун опублікувала перелік аргументів науки "за" ненормативну лексику. А також розповіла про те, як ейджизм може впливати на здоров'я.