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29 липня 2019, понеділок, 13:30 17
Політика 2019-07-29T15:00:03+03:00
Українські Новини
Радник Зеленського Бородянський буде займатися розробкою гуманітарної стратегії

Радник Зеленського Бородянський буде займатися розробкою гуманітарної стратегії

Гендиректор СТБ. Фото: Facebook/Володимир Бородянський
Гендиректор СТБ. Фото: Facebook/Володимир Бородянський

Колишній генеральний директор телеканалу СТБ Володимир Бородянський, призначений у понеділок позаштатним радником Президента Володимира Зеленського, має намір створити робочу групу для розробки гуманітарної стратегії.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Моя посада - радник Президента з гуманітарних питань... Зараз завдання Президента наступне: спільно з депутатами, індустрією, експертами, науковим співтовариством - створити гуманітарну стратегію, сформувати конкретну програму дій, підстави для зміни законодавства і появи нового, трансформувати інфраструктуру гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегією", - написав він.

Бородянський має намір зібрати робочу групу, в якій по кожному напрямку буде закріплений окремий куратор.

У свою чергу ці куратори сформують свої робочі групи за своїм темам.

Серед напрямів, за якими вони будуть працювати, Бородянський назвав наступні: музеї, заповідники, театри; музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги, ЗМІ (телебачення, преса, радіо), соціальні медіа та інтернет-видання; інформаційна безпека; спорт, туризм; благодійність.

Він також підкреслив, що робочі групи будуть взаємодіяти з освітньою сферою.

Нагадаємо, раніше стало відомо про список радників і помічників Зеленського.

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