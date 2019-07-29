Радник Зеленського Бородянський буде займатися розробкою гуманітарної стратегії

Колишній генеральний директор телеканалу СТБ Володимир Бородянський, призначений у понеділок позаштатним радником Президента Володимира Зеленського, має намір створити робочу групу для розробки гуманітарної стратегії.\r\nПро це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Моя посада - радник Президента з гуманітарних питань... Зараз завдання Президента наступне: спільно з депутатами, індустрією, експертами, науковим співтовариством - створити гуманітарну стратегію, сформувати конкретну програму дій, підстави для зміни законодавства і появи нового, трансформувати інфраструктуру гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегією", - написав він.\r\nБородянський має намір зібрати робочу групу, в якій по кожному напрямку буде закріплений окремий куратор.\r\nУ свою чергу ці куратори сформують свої робочі групи за своїм темам.\r\nСеред напрямів, за якими вони будуть працювати, Бородянський назвав наступні: музеї, заповідники, театри; музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги, ЗМІ (телебачення, преса, радіо), соціальні медіа та інтернет-видання; інформаційна безпека; спорт, туризм; благодійність.\r\nВін також підкреслив, що робочі групи будуть взаємодіяти з освітньою сферою.Нагадаємо, раніше стало відомо про список радників і помічників Зеленського.