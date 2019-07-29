На пішохідному переході у Дніпрі знайшли бойову гранату

Сьогодні, 29 липня, близько 8:00, на проспекті Свободи, 171, виявили гранату. На місце прибули правоохоронці. Про це повідомляє "Інформатор".

Близько 8:00, на лінію "102" зателефонував невідомий і анонімно повідомив про те, що прямо на проїжджій частині проспекту Свободи лежить граната. На місце виїхали правоохоронці та вибухотехніки.



Їм вдалося визначити, що на "зебрі" лежала бойова граната Ф-1 (Ручна протипіхотна оборонна граната, призначена для ураження живої сили в оборонному бою). Більш того, граната була обмотана скотчем і до неї була прикріплена волосінь.

Вибухонебезпечний предмет прибрали з дороги. На місці працює слідчий, деталі з'ясовуються.



Раніше Українські Новини повідомили, що невідомі в Рівненській області прикріпили гранату до ручки автомобіля кандидата в депутати Верховної Ради.



Також під Києвом в автомобілі під час руху здетонував вибуховий пристрій, водій загинув.



У Запоріжжі загинула дитина, яка знайшла гранату і кинула її перед собою.



Під Дніпром від вибуху гранати загинув чоловік, також було поранено п'ятеро людей.