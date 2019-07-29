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29 липня 2019, понеділок, 11:42 5
Політика 2019-07-29T13:00:03+03:00
Українські Новини
МЗС України назвав Росію "державою-ізгоєм" і засудив репресії до протестувальників

МЗС України назвав Росію "державою-ізгоєм" і засудив репресії до протестувальників

Затримання мітингувальників. Фото: НВ
Затримання мітингувальників. Фото: НВ

Міністерство закордонних справ (МЗС) засуджує насильство проти учасників мирної акції протесту, яка відбулася 27 липня 2019 року в центрі Москви, на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"У Міністерстві закордонних справ України засуджують насильство проти учасників масштабної акції мирного протесту, яка відбулася 27 липня 2019 в центрі Москви, на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи", - йдеться в ньому.

МЗС вважає побиття правоохоронними органами Росії власних громадян, численні арешти і затримання неспроможністю російської влади забезпечити демократичне волевиявлення і демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією.

"Для нас очевидно, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-ізгоєм. Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями", - вказує прес-служба МЗС.

Крім цього, МЗС вважає насильство проти учасників мирної акції протесту порушеннями фундаментальних свобод і прав людини, зокрема, на свободу слова і мирний протест, а також знущанням над тими європейськими державами і політиками, які дозволили російським представникам повернутися до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня МЗС висловив протест проти неузгодженого візиту голови уряду РФ Медведєва Крим 28 липня.

Посли країн Євросоюзу 12 червня затвердили продовження кримських санкцій проти Росії.

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