Депутат "Слуги народу" хоче скасувати мовні квоти в ЗМІ

Блогер Максим Бужанський, який пройшов у Верховну Раду від партії "Слуга народу", хоче скасувати мовні квоти для засобів масової інформації, оскільки їх власники ведуть приватний бізнес і, на його думку, можуть робити це на будь-якій мові в той час, як Зеленський за збереження квот на українську мову, але допускає їхню зміну

Про це Бужанський повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Страна", передають Українські Новини.

"Я б скасував мовні квоти для ЗМІ взагалі. Справа в тому, що це приватний бізнес. Якщо у вас є свій телеканал, і ви не порушуєте закони, то розмовляйте будь-якою мовою. У нас є половина російськомовного населення і, так чи інакше, вони перебували в нашому порядку, але влада вирішила їх вигнати і ввела квоти на ТБ", - заявив Бужанський, відповідаючи на питання журналіста, чи буде він наполягати на перегляді квотування в ЗМІ.

На думку новоспеченого депутата, влада відправила до чужої пропаганди свого глядача і виборця.

Бужанський додав, що не буде голосувати за закон, що підвищує мовні квоти до 100 відсотків і втратити мандат він не боїться.

"Я взагалі нічого не боюся", - уточнив Бужанський.

Як повідомляли Українські Новини, в АП (тепер - ОП) відхрестилися від заяв бізнес-партнера Зеленського про скасування закону про мову і перегляд квот.

Тим часом Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024.