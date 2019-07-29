Поліція Рівного подає в суд на дірки в дорозі, через які зіпсували машину

Національна поліція збирається подати в суд на "Рівненський облавтодор" у зв'язку з ямою на трасі, з-за якої працівник органів потрапив у ДТП. Про це повідомляє Відділ комунікації Нацполіції в Рівненській області.

26 липня близько 15.00 на автодорозі "Ракетна-Борове-Вежиця" поблизу села Залав'є Рокитнівського району сталася аварія. Поліцейський не впорався з керуванням службового автомобіля, в результаті чого машина перекинулася.

Встановлено, що 32-річний старший сержант поліції і його 22-річна напарниця з Рокитнівського відділення поліції їхали в село Купіль. Вони зреагували на виклик місцевої мешканки, що повідомила про домашнє насильство з боку чоловіка.

За словами 32-річного водія, поблизу села Залав'є через негоду він не помітив вибоїни і колесом потрапив у яму. Машину Renault Duster почало заносити. Вона з'їхала з дороги і перекинулася.

У ДТП ніхто не постраждав. А ось автомобіль отримав серйозні пошкодження.

На 32-річного водія склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

Крім того, згідно з Наказом МВС України "Про затвердження інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі", працівники поліції спільно з представниками райавтодору обстежили ділянку дороги, де сталося ДТП. Неподалік від місця аварії була виявлена вибоїна. Тому зараз вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності працівників ДП "Рівненський облавтодор" за порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг за статтею 140 Купап.

Поліцейські подають в суд на дороги в Рівному, з-за яких перекинулася машина. Фото: rv.npu.gov.ua

Причинно-наслідковий зв'язок між вибоїною і ДТП встановлюватиме суд при розгляді адмінматеріалів, складених на поліцейського.

За фактом публікації на одному з сайтів, а також на сторінці соціальної мережі Facebook ДП "Рівненський облавтодор", де поліції погрожують ініціювати перевірки законності дій окремих працівників Рокитнівського відділу поліції, їх професійної компетентності та відповідності займаним посадам, внесені до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події поліції області відповідні відомості. За цим фактом проводиться перевірка.

Як повідомляли Українські Новини, навіть Гройсман поскаржився на українські дороги, хоча раніше їх рекламував.

Зате ось рекламу Гройсмана про будівництво доріг розмістили на засіяному ямами асфальті.

Серед досягнень у нас так само те, що українські дороги визнали одними з найгірших у світовому рейтингу Global Competitiveness Index 2017-2018.

Але ось в 2019 на дороги в Україні вирішили витратити на 28,4% більше.

А ще був випадок, коли авто посла Канади в Україні застрягла в грязі на Черкащині.

І не тільки - кортеж Порошенко "скакав" на вибоїнах розбитих доріг під Львовом.