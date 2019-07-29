Російський опозиціонер Навальний зліг з хворобою після чергового затримання в Москві, - росЗМІ

Лікарі діагностували в опозиціонера Олексія Навального, який у неділю був госпіталізований із спецприймальника в 64-ї міськлікарні Москви, алергічну реакцію, яка відома як "кропив'янка", повідомляє російський "Інтерфакс".

"Навальний поступив в приймальне відділення лікарні близько 11 ранку в неділю. Він був оглянутий лікарем-терапевтом, який поставив йому попередній діагноз "генералізована алергічна реакція за типом ангіоневротичного набряку "кропив'янки", - повідомив лікар терапевтичного відділення Ельдар Казахмедов.

За його словами, опозиціонер був оглянутий і проконсультирован головним імунологом-алергологом Москви, яка поставила Навальному діагноз "контактний дерматит в області обличчя і ангіонабряк параорбітальної області", що і призвело до набряків і висипань на обличчі опозиціонера.

За словами лікаря, "наразі стан Навального задовільний, з позитивною динамікою".

"Показники абсолютно стабільні, він відчуває себе набагато краще, ніж при вступі", - додав терапевт.

Як зазначив лікар, у понеділок буде вирішено питання про його виписку і подальше амбулаторноме лікування.

24 липня Симоновський суд Москви призначив Навальному адміністративний арешт на строк 30 діб. Він визнаний винним за ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторне порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

Як повідомляли Українські Новини, на мітингу в Москві затримали понад тисячу осіб: нацгвардія і поліція побили кийками протестувальників. Також Москва "відзначила" День Росії рекордними затриманнями.

Тим часом ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити Навальному майже 23 тис. євро за незаконний арешт.