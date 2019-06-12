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12 июня 2019, среда, 18:42 143
Мир 2019-06-12T18:42:53+03:00
Українські Новини
Москва "отметила" День России рекордными задержаниями

Москва "отметила" День России рекордными задержаниями

Акция в Москве в День России. Фото: Meduza
Акция в Москве в День России. Фото: Meduza

Сегодня, 12 июня, в день России, в Москве произошла массовая акция с рекордными задержаниями в поддержку Ивана Голунова, журналиста "Медузы", которого ранее арестовали и, по заявлениям ведущих изданий России, обвинение явно связано с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщает "Медиазона".

Сообщается, что по итогу митинга было арестовано более 400 человек.

Участников задерживали силой. Фото: MeduzaУчастников задерживали силой. Фото: Meduza

Участников задерживали силой. Фото: MeduzaУчастников задерживали силой. Фото: Meduza

Запланированную акцию не поддержали ни сам Иван Голунов, ни "Медуза". Основываясь на несогласованности митинга, полицейские после полудня начали арестовывать участников, в первую очередь, тех, кто надел футболки "Я Иван Голунов".

Люди надели футболки Люди надели футболки "Я Иван Голунов". Фото: Meduza

Как сообщил журналист Independent Оливер Кэролл, было задержано более 400 человек, при том, что участников несанкционированного протеста собралось около 2000.

Среди задержанных числятся и журналисты, а именно Илья Жегулев и Андрей Перцев, корреспонденты "Медузы", главный редактор "МБХ медиа" Веронику Куцылло и другие представители СМИ.

Навальный после задержания выложил фото из автозака в "Инстаграме". А его пресс-секретарь позже сообщила, что политику вменяют повторное нарушение порядка организации митинга или шествия, за это предусмотрено до 30 суток ареста. На ночь его оставили в ОВД "Строгино", сказала Ярмыш изданию The Bell, сообщает "Русская служба Би-би-си".

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny)

Напомним, что ранее, в Москве, был задержан журналист Иван Голунов по подозрению в сбыте наркоиков. Его арест спровоцировал волну протестных акций в СМИ.

11 июня Ивана Голунова освободили, а сотрудников МВД, что вели его дело, отстранили.

Больше новостей о: Москва Россия Медуза Массовые акции Алексей Навальный Иван Голунов массовые задержания

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