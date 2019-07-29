Данилюк розповів про реформу СБУ: спецслужбу зосередять на контррозвідці

Секретар РНБО Олександр Данилюк розповів, що експерти з команди президента Зеленського зараз готують пакет законопроектів, які повинні серйозно реформувати Службу безпеки України. За словами глави РНБО, СБУ впливає на багато процесів у державі, тому без її реформування всі інші реформи не мають сенсу.

Про це Олександр Данилюк заявив в інтерв'ю 24 каналу.

Глава РНБО вважає, що СБУ повинна стати потужною організацією, але тільки в одній ключовій сфері - контррозвідці. Також планується позбавити СБУ впливу на економічну сферу і відібрати повноваження по боротьбі з корупцією.

Олександр Данилюк запевняє, що всі ці плани активно підтримуються міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським.

"Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємося дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був сприйнятий нашими партнерами, зокрема НАТО. І чому його не підтримують наші експерти. Чому? Тому що ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", - сказав Данилюк.

Він додав, що до створення законопроектів мають бути залучені представники СБУ, а також українські та західні партнери.

А тим часом "Слуга народу" хоче замінити держадміністрації на префектури.

Також Зеленський ініціює введення люстрації займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року Президента, депутатів Верховної Ради, членів Кабінету Міністрів, генерального прокурора, голів Служби безпеки України, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Фіскальної та Митної служб.