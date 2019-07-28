Победившая на выборах "Слуга народа" хочет заменить госадминистрации на префектуры

В партии "Слуга народа" планируют провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами. Об этом в интервью LB.uaрассказал глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

"Это не новая идея – ей почти 5 лет. Реформа предусматривает увеличение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации, и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов", - сказал он.

По словам Корниенко, по такой модели мощный районный уровень "не сильно нужен", поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект.

Он добавил, что планируется оставить 100 районов.

Напомним, партия "Слуга народа" победила на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля. По результатам подсчета 100% голосов она получила 43,16% поддержки.

Всего партия будет представлена в парламенте так называемым монобольшинством – 254 депутатами.

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что выигрыш кандидатов партии в ряде округов у серьезных конкурентов является результатом работы медиа и блогеров в то время, как ЦИК посчитал 100% бюллетеней.