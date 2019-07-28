подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
28 июля 2019, воскресенье, 10:53 15
Политика 2019-07-28T10:53:30+03:00
Українські Новини
Победившая на выборах "Слуга народа" хочет заменить госадминистрации на префектуры

Победившая на выборах "Слуга народа" хочет заменить госадминистрации на префектуры

В партии "Слуга народа" планируют провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами. Об этом в интервью LB.uaрассказал глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

"Это не новая идея – ей почти 5 лет. Реформа предусматривает увеличение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации, и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов", - сказал он.

По словам Корниенко, по такой модели мощный районный уровень "не сильно нужен", поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект.

Он добавил, что планируется оставить 100 районов.

Напомним, партия "Слуга народа" победила на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля. По результатам подсчета 100% голосов она получила 43,16% поддержки.

Всего партия будет представлена в парламенте так называемым монобольшинством – 254 депутатами.

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что выигрыш кандидатов партии в ряде округов у серьезных конкурентов является результатом работы медиа и блогеров в то время, как ЦИК посчитал 100% бюллетеней.

Больше новостей о: Горгосадминистрация Префектура Партия "Слуга народа"

Архив
Новости
Победившая на выборах "Слуга народа" хочет заменить госадминистрации на префектуры 10:53
На западную Украину сегодня обрушатся грозы и шквальный ветер 10:18
Северная Корея отпустила российское судно, которое удерживала полторы недели 09:55
Самолеты США провели разведку у берегов аннексированого Крыма 09:22
В зоне ООС 1 раз нарушили режим тишины, есть раненый 08:56
больше новостей
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
Жара и заморозки: какую погоду ожидать в августе 06:00
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко" 14:23
Сегодня День Владимира: значение имени, традиции и народные приметы праздника 06:00
больше новостей
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация 11:06
Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко" 14:23
Верующие из Польши, Беларуси и Украины вышли крестным ходом к Почаевской лавре, - УПЦ 12:01
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok