Сегодня в Одессе состоится матч "Динамо"-"Шахтер": где смотреть

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в поединке за Суперкубок Украины-2019. Матч "Динамо" – "Шахтер" начнется 28 июля на стадионе в Одессе.

Начало поединка за Суперкубок Украины-2019 – в 21:00 по киевскому времени, пишет "Футбол 24".

Поединок "Динамо" - "Шахтер" онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканалах "ТРК Украина" и "Футбол 1", начиная с 20:55.

Шахтер является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков Украины. В активе "горняков" 8 трофеев, у Динамо на один меньше. Другие украинские клубы ни одной подобной наградой похвастаться не могут.

Перед футбольным матчем "Динамо" - "Шахтер" в Одессе полиция усилила меры безопасности, говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

"Традиционно матч посетит большое количество любителей футбола, в том числе - фаны с разнополярными взглядами. Не исключено, что возможны провокации и нарушения порядка. В полицию уже поступила информация о возможной готовности отдельных групп болельщиков совершить хулиганские действия, которые могут привести к дестабилизации ситуации в городе", - говорится в нем.

При этом в МВД сообщили, что для безопасности граждан на стадион и улицы города выйдет максимальное количество правоохранителей, которые будут следить за общественным порядком в течение дня и до завершения поединка.

Перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию взрывотехники и кинологи проверят на наличие опасных предметов.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью на "Олимпийском".

В июне 2018 "Динамо" и "Шахтер" оштрафовали за поведение болельщиков.