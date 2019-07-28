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28 липня 2019, неділя, 22:49 12
Політика 2019-07-29T00:15:01+03:00
Українські Новини
Службовець у бойовиків брат донецького губернатора розповів про сімейну сварку і про те, що він не "укроп"

Службовець у бойовиків брат донецького губернатора розповів про сімейну сварку і про те, що він не "укроп"

Російські журналісти взяли інтерв'ю у брата і мами нового губернатора Донецької області Павла Кириленка. Представляючи чиновника президент Володимир Зеленський зазначив: "Брат Паші працює десь там у "ДНР", щось там служить... З братом людина не спілкується з політичних розбіжностей". Про це повідомляє "Страна".

У програмі "Вісті тижня" на каналі "Росія 1" слова Зеленського підтвердив той самий брат Павла - Євген, який був представлений як офіцер спецслужб "ДНР".

"Я - Кириленко Євген Олександрович, брат - Павло. Ми зрозуміли, що у нас різні політичні погляди. Я б сказав - діаметрально протилежні. Після цього в телефонному режимі не дуже м'яко висловили один одному свої точки зору, і припинили спілкуватися", - почав Євген Кириленко.

Потім він передав коротко суть тієї самої телефонної бесіди: "Я сказав [йому], що - не "укроп", що я проти бандерівців... Відкрив Яндекс, читаю першої рядком: "главою призначений брат сепаратиста".

Наголошується, що обидва чоловіки закінчили юридичну академію: "Паша став прокурором, Женя - поліцейським. Їх батьки живуть в Макіївці".

Далі журналіст "Росії 1" взяв міні-інтерв'ю у мами Павла і Євгенія.

"Мої діти один в одного стріляти не будуть. Ну, як це, ми - один народ, як нас можна розірвати", - каже Надія Кириленко.

На питання кореспондента, як Зеленський знайшов Павла, жінка відповідає, ніяковіючи: "Мені не розповідають, я ж ватница...". При цьому наголошується, що вона часто їздить до сім'ї Павла, у якого нещодавно народилася донька.

На запитання, що б ви при зустрічі сказали Павлу, мати відповіла: "Закінчуй війну", а брат доповнив: "Я навіть не уявляю, де це може бути. Якщо тут [у Донецьку], то скажу, що треба це припиняти".

Нагадаємо, що раніше Зеленський перейшов на російську, підписав підписаний указ і розповів, що губернатор не розмовляє з братом в "ДНР".

Також повідомлялося, що кандидат на посаду донецького губернатора Кириленко задекларував BMW майже за півмільйона гривень і матдопомогу.

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