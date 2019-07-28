підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
28 липня 2019, неділя, 21:31 13
Європа 2019-07-29T00:00:03+03:00
Українські Новини
В Італії через негоду загинули 3 людини

В Італії через негоду загинули 3 людини

В Італії внаслідок негоди пошкоджено будинки, транспорт, затоплені вулиці. Негода забрала життя щонайменше трьох людей. Про це повідомляє Ansa.it.

В районі Фоцене вітер відкинув проїжджаючу машину, в результаті чого загинула 27-річна жінка, яка була за кермом. Дівчина намагалася сховатися від негоди на стоянці заправної станції, однак вихор підняв машину і відкинув на десятки метрів за дренажний канал.

В італійському місті Ареццо загинув 72-річний місцевий житель. На думку рятувальників, він їхав на машині, яку розбило в результаті повені. Тоді чоловік вийшов з машини і його змило водою. Тіло чоловіка знайшли у багнюці і серед сміття недалеко від його машини.

Ще одним загиблим виявився 45-річний спортсмен із Норвегії Засилля Фисмена. Він загинув під час змагань. Коли він біг у горах на Південному Тіролі, у нього потрапила блискавка, внаслідок чого спортсмен загинув. Це сталося біля озера Сан-Панкраціо, на висоті 2 тис. 100 м.

В результаті негоди багато районів залишилися без електрики.

Як повідомляли Українські Новини, у Мексиці випало 1,5 метра граду.

В Італії через град розміром з апельсин в лікарню потрапили 18 осіб.

Більше новин про: Град Італія Злива

Архів
Новини
Динамо переграло Шахтар в останні 10 хвилин матчу і закінчили гру з рахунком 2:1: відео голів 00:06
На матч Зеленський прийшов зі своєю дочкою Олександрою і главою адміністрації Президента Андрієм Богданом. Скріншот Футбол 1
Зеленський і Богдан прийшли дивитися Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар" 23:22
Службовець у бойовиків брат донецького губернатора розповів про сімейну сварку і про те, що він не "укроп" 22:49
У Китаї зійшов на село гігантський зсув: десятки загиблих 22:13
В Італії через негоду загинули 3 людини 21:31
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
У Києві Хрещатиком пробіглася група нудистів 09:25
Кандидата від "Слуги народу" на 207 окрузі зареєстрували незаконно, - ЗМІ 16:27 Документ
Роман Вірастюк. Фото: Facebook/Ігор Жданов
Після 20-годинної операції на серці помер спортсмен Роман Вірастюк 10:18
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
Зеленський з Богданом на пляжі. Фото: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський відпочиває з Богданом на пляжі в Одесі 15:21
Міністром освіти може стати Бабак, який оконфузився з розрахунком зарплат для вчителів 17:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok