В Італії через негоду загинули 3 людини

В Італії внаслідок негоди пошкоджено будинки, транспорт, затоплені вулиці. Негода забрала життя щонайменше трьох людей. Про це повідомляє Ansa.it.

В районі Фоцене вітер відкинув проїжджаючу машину, в результаті чого загинула 27-річна жінка, яка була за кермом. Дівчина намагалася сховатися від негоди на стоянці заправної станції, однак вихор підняв машину і відкинув на десятки метрів за дренажний канал.

В італійському місті Ареццо загинув 72-річний місцевий житель. На думку рятувальників, він їхав на машині, яку розбило в результаті повені. Тоді чоловік вийшов з машини і його змило водою. Тіло чоловіка знайшли у багнюці і серед сміття недалеко від його машини.

Ще одним загиблим виявився 45-річний спортсмен із Норвегії Засилля Фисмена. Він загинув під час змагань. Коли він біг у горах на Південному Тіролі, у нього потрапила блискавка, внаслідок чого спортсмен загинув. Це сталося біля озера Сан-Панкраціо, на висоті 2 тис. 100 м.

В результаті негоди багато районів залишилися без електрики.

Як повідомляли Українські Новини, у Мексиці випало 1,5 метра граду.

В Італії через град розміром з апельсин в лікарню потрапили 18 осіб.