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28 липня 2019, неділя, 19:07 34
Європа 2019-07-28T19:45:01+03:00
Українські Новини
Глобальне потепління: у Фінляндії зафіксували температурний рекорд

Глобальне потепління: у Фінляндії зафіксували температурний рекорд

Спека. Фото: bun.com.ua
Спека. Фото: bun.com.ua

У неділю вдень на найстарішій метеорологічної станції в Гельсінкі було встановлено новий температурний рекорд в цій місцевості.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, за 175 років роботи станції в парку Кайсаниеми вперше стовпчик термометра піднявся до 33 градусів.

Попередній рекорд, 31,6 градуси тепла, датований липнем 1945 року.

"Це вже про щось говорить, коли температурний рекорд побито на найстарішій метеорологічній станції Фінляндії. Крім того, у багатьох країнах Європи цього літа були побиті попередні рекорди, що свідчить про зміну клімату", - прокоментував метеоролог Тоні Хеллинен.

Також на станції в районі аеропорт Малмо в Гельсінкі був встановлений рекорд. Там температура піднялася до позначки 32,1 градуса. Попередній рекорд 31,5 градуса тримався з 1972 року.

Аномальна спека в Західній Європі на цьому тижні досягла нового піку, у кількох країнах були перевищені температурні рекорди.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень, середина червня у столиці також почалася з температурних рекордів.

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