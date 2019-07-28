Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста

На вихідні, 27 і 28 липня, карпатське містечко Яремче відзначає своє найголовніше свято - День міста.\r\nУ цьому році на честь цієї події організатори заходу влаштували Перший відкритий Гуцульський карнавал, в якому беруть участь майже десяток карнавальних платформ, пише "Фіртка".\r\nКожна з платформ представлена – місцевими аграріями, фермерами, виробниками екопродукції, народними майстрами та ремісниками, дизайнерами одягу та аксесуарів, туристичними агенціями, місцевими готелями, ресторанами та музейними комплексами.\r\nФантазію та розмір платформи організатори не обмежували. Єдина умова – платформа мала містити елементи гуцульської культури, побуту, традицій та ремесла.\r\nКолона з учасниками протягом години презентувала свої таланти гостям свята. Усього святкових платформ було шість, Усі, хто брав участь у конкурсі платформ, підійшли до цього дуже творчо.\r\nТак, можна було побачити платформу з лопатями від гвинтокрила, а також найбільший в Україні джип, зібраний одразу з трьох машин. У ньому одночасно можуть розміститися 11 людей.\r\nТакож в Яремче проходить ярмарок місцевих товарів та продуктів. Для учасників та гостей свята заплановані чисельні майстер-класи, дегустації традиційних гуцульських страв, відвідини садиб та культурних центрів. Представлені різноманітні види народного мистецтва – розпис на склі, різьблярство, лозоплетіння, вишивка, ткацтво, кузня, гончарство та художній розпис кераміки. \r\n\r\n\r\n\r\nДень Яремче. Фото "Фіртка"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одесі пройшов III фестиваль піщаних скульптур на набережній дельфінарію "Немо".\r\nРаніше в Україні барвисто святкували Івана Купала.