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27 июля 2019, суббота, 21:40 62
Жизнь 2019-07-27T21:46:41+03:00
Українські Новини
Фото дня: завораживающие песочные замки c героями сказок на пляже Одессы

Фото дня: завораживающие песочные замки c героями сказок на пляже Одессы

Замок из песка. Фото:
Замок из песка. Фото: "Пушкинская"

В Одессе прошел III фестиваль песчаных скульптур на набережной дельфинария "Немо". Для участников привезли 30 тонн песка, сообщает "Пушкинская".

Темой фестиваля стало море и его обитатели. Скульпторы лепили русалок, тюленей, героев диснеевского мультика "Ариэль" и совсем фантастических созданий.

Соревнования проходили среди профессионалов и любителей. В первом случае за победу сражались команды студентов педагогического университета, художественного училища и известные одесские скульпторы.

Во втором - пляжники-энтузиасты и дети, для которых подготовили небольшие песочные формочки.

Фантастические создания из песка.Фантастические создания из песка.

Фестиваль длился целый день, вечером победители получили награды от спонсоров.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году в Одессе также прошел фестиваль фигур из песка. Ранее в Киеве прошел фестиваль песка Sand Fest: пляж "населили" фантастические создания.

В 2009 году американский художник создал самый большой в мире рисунок на песке.

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