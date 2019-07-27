Фото дня: завораживающие песочные замки c героями сказок на пляже Одессы

В Одессе прошел III фестиваль песчаных скульптур на набережной дельфинария "Немо". Для участников привезли 30 тонн песка, сообщает "Пушкинская".

Темой фестиваля стало море и его обитатели. Скульпторы лепили русалок, тюленей, героев диснеевского мультика "Ариэль" и совсем фантастических созданий.

Соревнования проходили среди профессионалов и любителей. В первом случае за победу сражались команды студентов педагогического университета, художественного училища и известные одесские скульпторы.

Во втором - пляжники-энтузиасты и дети, для которых подготовили небольшие песочные формочки.

Фантастические создания из песка.

Фестиваль длился целый день, вечером победители получили награды от спонсоров.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году в Одессе также прошел фестиваль фигур из песка. Ранее в Киеве прошел фестиваль песка Sand Fest: пляж "населили" фантастические создания.

В 2009 году американский художник создал самый большой в мире рисунок на песке.