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28 липня 2019, неділя, 13:21 18
Суспільство 2019-07-28T15:45:02+03:00
Українські Новини
Тиждень в Україні почнеться зі спеки: дощі та грози лише на Закарпатті

Тиждень в Україні почнеться зі спеки: дощі та грози лише на Закарпатті

29 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ, вдень у карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13..+19 градусів, вдень +27..+33 градуси.

У Карпатах вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ, температура повітря вночі +13..+18 градусів, вдень +19..+24 градуси.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура повітря вночі +16..+18 градусів, вдень +29..+31 градус.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура повітря вночі +15..+17 градусів, вдень +28..+30 градусів.

У Сваляві вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі +16..+18 градусів, вдень +28..+30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Чернігівській і Сумській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14..+19 градусів, вдень +27..+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14..+20 градусів, вдень +28..+34 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14..+20 градусів, вдень +27..+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16..+22 градуси, вдень +29..+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16..+21 градус, вдень +28..+33 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +19..+21 градус, вдень +30..+32 градуси.

28 липня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +23...+27 градусів, біля Одеси +21 градус, у Дніпрі в межах Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, жара перевалить за +35 в останній вихідний липня.

Раніше стало відомо, яку погоду чекати в серпні.

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