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28 липня 2019, неділя, 10:53 86
Політика 2019-07-28T13:15:02+03:00
Українські Новини
Яка перемогла на виборах "Слуга народу" хоче замінити держадміністрації на префектури

Яка перемогла на виборах "Слуга народу" хоче замінити держадміністрації на префектури

У партії "Слуга народу" планують провести реформу адміністративного устрою, замінивши державні адміністрації префектурами. Про це в інтерв'ю LB.uaрозповів глава виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

"Це не нова ідея – їй майже 5 років. Реформа передбачає збільшення повноважень влади місцевого рівня і, відповідно, зменшення ролі таких елементів, як державні адміністрації, і заміну їх на префектури, які будуть стежити за законністю рішень місцевих рад", - сказав він.

За словами Корнієнка, за такої моделі потужний районний рівень "не сильно потрібен", тому йдеться про укрупнення районів, якими буде займатися префект.

Він додав, що планується залишити 100 районів.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" перемогла на дострокових виборах у Верховну Раду, які відбулися 21 липня. За результатами підрахунку 100% голосів вона отримала 43,16% підтримки.

Всього партія буде представлена в парламенті так званим монобольшинством – 254 депутатами.

Глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що виграш кандидатів партії у низці округів у серйозних конкурентів є результатом роботи медіа та блогерів в той час, як ЦВК порахувала 100% бюлетенів.

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