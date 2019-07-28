В зоні ООС 1 раз порушили режим тиші, є поранений

За минулу добу російські окупацийнийни військові формування незважаючи на домовленості про повне припинення вогню здійснили один обстріл позицій ООС.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"27 липня Збройні Сили України дотримувалися встановленого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського з автоматичного гранатомета.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

З початку поточної доби, 28 липня, обстрілу позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", - підкреслюють військові.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ВСУ.

Раніше Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі.