В зоні ООС 1 раз порушили режим тиші, є поранений

За минулу добу російські окупацийнийни військові формування незважаючи на домовленості про повне припинення вогню здійснили один обстріл позицій ООС.\r\nПро це повідомляє прес-центр ООС.\r\n"27 липня Збройні Сили України дотримувалися встановленого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться в повідомленні.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Кримського з автоматичного гранатомета.\r\nВ результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.\r\nЗ початку поточної доби, 28 липня, обстрілу позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.\r\n"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", - підкреслюють військові.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ВСУ.\r\nРаніше Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі.