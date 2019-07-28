34-градусна спека зміниться істотним похолоданням: синоптик розповіла про погоду в перші дні серпня

Сьогодні, 28 липня, майже по всій Україні очікується спекотна погода, місцями температура стовпчиків підніметься до +34 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, Діденко повідомила, що температура повітря 28-го липня протягом дня підніметься до +29 +34 градусів на півдні, +26 +32 градусів в більшості областей, +26 +29 градусів на Чернігівщині і Сумщині.

"Як показує прогностична карта температури повітря, головні жаркі події завтра розгорнуться на Балканах, у Східній Європі і навіть частково на півночі континенту. Франція дихає - не може надихатися, пекучі +40 градусів нарешті залишили Західну Європу", - написала синоптик.

Діденко зазначила, що 28 липня в Україні дощів практично не буде, хіба що вздовж Карпат і Прикарпаття можливі локальні вологі грозові вогнища.

"У Києві неділя очікується сонячною, сухою і спекотною, вдень передбачається +28 +31 градус. 29-30 липня ще попече, 31 липня-1 серпня розпочнеться чергове похолодання. Так що використовуйте вихідні для сонячних ванн, купання або просто насолоди в саду, тому що наступний уїк-енд буде значно свіжіше, 3-4 серпня, орієнтовно, передбачається в Києві всього +22 +24 градуси максимально", - порадила Діденко.

Карта: Фейсбук/Наталія Діденко

Як повідомляли Українські Новини, жара перевалить за +35 в останній вихідний липня.

Раніше стало відомо, яку погоду чекати в серпні.