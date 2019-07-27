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27 липня 2019, субота, 23:55 10
Верховна Рада і партії 2019-07-28T01:00:01+03:00
Українські Новини
У "Слузі народу" відхрестилися від кримського бізнесу Борзової, яка пройшла в Раду

У "Слузі народу" відхрестилися від кримського бізнесу Борзової, яка пройшла в Раду

Ірина Борзова. Фото: Ірина Борзова/Facebook
Ірина Борзова. Фото: Ірина Борзова/Facebook

Голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляє, що Ірина Борзова, яка виграла вибори в Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №14 (Вінницька область) від партії, не веде бізнес в анексованому Криму і має проблеми з його продажем.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Наскільки я знаю, але це краще уточнити у неї, - вона не веде цей бізнес, а є якісь організаційні проблеми з продажем. Як я розумію, ним хтось інший керує", - сказав він.

При цьому, з його слів, всі депутати повинні будуть виконати вимоги Конституції й відмовитися від управління бізнесом - продати або передати в управління.

Ірина Борзова є дружиною тимчасово виконуючого обов'язки керівника Державного управління справами Сергія Борзова.

У 2015 році Борзова балотувалася у Вінницьку міську раду від "Вінницької європейської стратегії" прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, але не пройшла.

Вона - фізособа-підприємець, яка орендує низку закладів громадського харчування, а також є співвласницею компанії, переоформленої після 2014 року в анексованому Росією Криму відповідно до російського законодавства.

Раніше Українські Новини писали, хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова.

В 2017 році заступник керівника Держуправління справами Борзов задекларував одну зарплату, а його дружина Ірина придбала BMW за 1 млн грн.

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