У "Слузі народу" відхрестилися від кримського бізнесу Борзової, яка пройшла в Раду

Голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляє, що Ірина Борзова, яка виграла вибори в Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №14 (Вінницька область) від партії, не веде бізнес в анексованому Криму і має проблеми з його продажем.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.\r\n"Наскільки я знаю, але це краще уточнити у неї, - вона не веде цей бізнес, а є якісь організаційні проблеми з продажем. Як я розумію, ним хтось інший керує", - сказав він.\r\nПри цьому, з його слів, всі депутати повинні будуть виконати вимоги Конституції й відмовитися від управління бізнесом - продати або передати в управління.\r\nІрина Борзова є дружиною тимчасово виконуючого обов'язки керівника Державного управління справами Сергія Борзова.\r\nУ 2015 році Борзова балотувалася у Вінницьку міську раду від "Вінницької європейської стратегії" прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, але не пройшла.\r\nВона - фізособа-підприємець, яка орендує низку закладів громадського харчування, а також є співвласницею компанії, переоформленої після 2014 року в анексованому Росією Криму відповідно до російського законодавства.\r\nРаніше Українські Новини писали, хто така кандидатка в Раду від "Слуги народу" Борзова.\r\n\r\nВ 2017 році заступник керівника Держуправління справами Борзов задекларував одну зарплату, а його дружина Ірина придбала BMW за 1 млн грн.\r\n