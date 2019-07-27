Глуховері загрожує до 8 років в'язниці, - Труба

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що у разі доведення провини за фактом можливого перевищення влади і службових повноважень начальнику Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталію Глуховері загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це він написав на своєму каналі в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

Зі слів Труби, зупинка автомобіля за порушення правил дорожнього руху - це не надзвичайна ситуація високого рівня складності.

Він також зазначив, що в такому випадку треба просто нести передбачену законом відповідальність за порушені правила, а не викликати КОРД.

"Очевидно тоді учасникам цієї події здавалося, що ситуація вирішена і ніколи не буде винесена в суспільстві. Сьогодні ДБР зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень начальником ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. Ми докладемо всіх зусиль, щоб розслідування було оперативним і об'єктивним", - повідомив Труба.

У вересні 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій Глуховері, який при спілкуванні з патрульними, ймовірно, подзвонив своєму шефу. Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від Авакова звільнити главу поліції Дніпропетровської області Глуховерю.

Начальник управління Нацполіції в Дніпропетровській області Глуховеря задекларував 395 тис. гривень за 2018.