США ведуть підготовку зустрічі Зеленського з Трампом, - Волкер

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"По-перше, немає ніяких умов. Запрошення озвучено, Президент Трамп підтвердив це запрошення Зеленському в четвер. І ми очікуємо вітати Президента Зеленського, коли він приїде в США",- сказав він.

За його словами, певної дати зустрічі поки немає, вона залежить від графіків двох Президентів.

"Звичайно, ми хочемо розробити порядок денний, щоб зробити цю зустріч як можна ефективнішою. Посол Тейлор та інші з нашої команди працюють з командою Зеленського, щоб розробити такий порядок денний",- додав Вокер.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах.

Раніше в Офісі Президента заявили, що перша зустріч Зеленського з Трампом планується влітку.