У Рівному випала майже півмісячна норма опадів: вулиці затопило по коліно

Через сильний дощ, який пройшов вчора, 26 липня, в Рівному, були затоплені вулиці міста і навіть припиняли рух тролейбусів. Про це повідомляє місцевий ресурс "UA:Рівне".

Так, прес-секретар ГУ ДСНС Дмитро Мельник повідомив, що були підтоплені обласні музеї і архів, а також перинатальний центр.

Затоплення вулиць у Рівному

Тривають роботи з відкачування води з підвалів адмінбудівель. Рятувальники в першу чергу допомагають та працюють в пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музеї і бібліотеці.

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За даними провідного синоптика обласного гідрометцентру Тетяни Пророк, станція в аеропорту показала 13 міліметрів опадів, проте в центрі міста більш високі показники, і це становить майже півмісячну норму.

Як повідомляли Українські Новини, південь і центр накриє спека, а схід і захід знову атакують дощі в суботу.

Раніше на Київ обрушилася сильна гроза, вулиці затопив потік води.