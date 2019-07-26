Київських держреєстраторів підозрюють у махінаціях на 30 млн гривень

Служба безпеки України підозрює групу державних реєстраторів у 20 випадках незаконної перереєстрації земельних ділянок на 30 млн гривень в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Посадові особи столичного комунального підприємства, яке здійснює реєстрацію нерухомості, систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних. Зокрема, маючи доступ до електронних реєстрів Мін'юсту України, зловмисники без відома громадян реєстрували їх засновниками і керівниками суб'єктів господарювання, а також вносили фіктивні дані про договори на оренду земельних ділянок", - йдеться в ньому.

З березня 2018 року правоохоронці задокументували понад 20 фактів махінацій чиновників, сума орієнтовних збитків перевищує 30 млн гривень.

Внаслідок цих неправомірних дій було незаконно перереєстровано 121 ділянку землі площею по 2 гектари кожна.

Крім того, встановлено, що для функціонування злочинної схеми було створено 10 товариств з обмеженою відповідальністю.

В рамках відкритого кримінального провадження СБУ провела низку обшуків за місцем реєстрації комунального підприємства та проживання фігурантів справи, вилучено претензійні судові документи, розпорядчі документи Міністерства юстиції, печатки підприємства та інші докази, що підтверджують неправомірну діяльність групи.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Як повідомляли Українські Новини, у січні Запорізька місцева прокуратура №1 повідомила держреєстратору в Запоріжжі про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки на 2,4 млн гривень.

Раніше "Наші гроші" розкрили масштабну корупцію при реєстрації нерухомості.

Тим часом реєстрація Податкової служби припинена держреєстратором.